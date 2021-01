Brassage des lignes

Zurich Lions - Bienne 2-0 (1-0 0-0 1-0)

Notes: Zurich sans Blindenbacher ni Prassl (blessés). Bienne sans Brunner, Gustafsson, Kessler, Komarek, Kreis, Lüthi ni Ulmer (blessés). C. Baltisberger (4e) et Künzle (11e) se blessent et ne réapparaissent plus. Tirs sur le poteau: Berni (29e), Wick (33e). Temps mort demandé par Bienne (59’43). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59’43 à la fin du match).