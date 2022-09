Drame à Vessy (GE) : Pas de défaut rapporté au fabricant du répulseur de poissons

Les deux victimes ont disparu dans l’Arve près de ce pont, non loin d’une centrale hydroélectrique.

Alors que les investigations sur le drame survenu dans l’Arve jeudi dernier se poursuivent, le fabricant du système de répulsion des poissons n’a jamais eu connaissance d’une défaillance. C’est ce que révèle la « Tribune de Genève » qui a contacté cette entreprise située au Canada. Deux personnes, une policière de 28 ans et un joggeur de 43 ans, ont trouvé la mort dans la rivière, à la hauteur de Vessy (GE).



La piste d’une défaillance de cette installation électrique est privilégiée par les enquêteurs. Ce système a été installé en 2008. Il a pour but d’écarter via des électrodes les poissons du canal d’évacuation des eaux turbinées de la centrale hydroélectrique, située en amont des lieux du drame. Selon le quotidien genevois, cette installation était censée faire l’objet de vérifications deux fois par an.