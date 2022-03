Suisse romande – Pas de défraiement uniforme pour l’accueil des réfugiés

De la Confédération aux Cantons

«Lorsque les personnes ont obtenu le statut S, elles sont attribuées à un canton. Celui-ci reçoit de la part de la Confédération un forfait global d’environ 1500 fr. par mois et par personne», explique Anne Césard, porte-parole du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Une somme qui, à en croire Genève, est insuffisante: «Le coût moyen des prestations versées à un bénéficiaire de l’Aide aux migrants est d’environ 2800 fr. par mois selon les chiffres de 2020, soit près du double du montant octroyé par la Confédération», souligne Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de la population et de la santé de Genève (DSPS).

Frais de logement et forfait d’entretien

Dans le canton de Vaud, il n’est pas prévu d’accorder automatiquement de défraiement. Par contre, si la personne réfugiée et le logeur se mettent d’accord, et sur présentation d’un contrat de bail ou de sous-location, une somme calquée sur le revenu d’insertion peut être octroyée. Pour une personne seule, dans la région lausannoise, cela peut se monter jusqu’à 842 fr. plus 100 fr. pour les charges. Selon les régions et le nombre de personnes concernées, ces montants varient. Quant à Genève, a précisé Laurent Paoliello, «la question est à l’étude, mais il y aura très probablement une indemnisation pour les charges induites par la mise à disposition d’une chambre ou d’un logement pour accueillir un réfugié d’Ukraine».