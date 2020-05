Coronavirus

Pas de demandes multiples de crédit

Le Conseil fédéral rejette une motion de la commission des finances du Conseil des États qui demandait qu’un crédit supplémentaire puisse être accordé tant que le seuil maximal n’est pas atteint.

Maximum 500’000 francs

Le Conseil fédéral voulait offrir aux entreprises ayant besoin de liquidités un accès simple et rapide à un crédit équivalant au plus à 10% de son chiffre d’affaires mais au maximum de 500’000 francs. Il a restreint la possibilité des demandes multiples. Sans cela, les demandes de crédits auraient été soumises dès le début à des processus plus complexes et donc nettement plus lents.