Curling - Pas de demi-finale pour les Suissesses

Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander et Silvana Tirinzoni ne remporteront pas un deuxième titre cette année.

La Suisse a terminé à la quatrième place du round-robin (avec 4 victoires et 4 défaites), à égalité avec l’Allemagne. Mais elle a été éliminée à la confrontation directe: elle s’était en effet inclinée 5-6 contre l’Allemagne au 3e tour de ces championnats.

La skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières Alina Pätz, Melanie Barbezat et Esther Neuenschwander regretteront donc longtemps le match qu’elles ont laissé filer contre l’Allemagne lors du tour préliminaire: ne menaient-elles pas 5-3 après le 7e end et encore 5-4 après le 8e? Mais elles se sont fait voler une pierre lors de chacun des deux derniers ends pour finir par s’incliner 5-6.