Santé : Le président équatorien refuse la dépénalisation de l’avortement

Le Parlement équatorien avait approuvé ce projet de loi au mois d’août, mais le président Lenin Moreno a fait valoir son veto pour s’y opposer.

Une majorité de membres du Parlement avait approuvé ce projet en août. Le texte considérait comme une urgence obstétricale l’avortement de tout type ou cause, lorsque la grossesse compromettait la santé de la mère et du fœtus. Le projet de loi prévoyait également d’interdire aux hôpitaux et aux médecins de refuser des soins à ce type d’urgence. Ces derniers étaient obligés de «respecter la confidentialité, la vie privée, le secret professionnel et les droits des femmes».