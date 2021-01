La station de Kitzbühel s’est réveillée sous un épais brouillard et une légère chute de neige ce samedi matin. En raison de ces mauvaises conditions météorologiques, les organisateurs et le jury de la course ont décidé d’annuler la deuxième descente prévue à 11h30 sur la Streif. De la pluie s’est également invitée en ce début de matinée, ce qui a rendu la piste impraticable.