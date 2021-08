Zurich : Pas de douche, pas d’apéro: la directive d’un bistrot passe mal

Un patron de restaurant a envoyé un mail aux clubs sportifs demandant que seuls les gens s’étant débarrassés de leurs odeurs et de leur sueur viennent y boire un verre. Du coup, certains boycottent l’établissement.

La directive a mal passé. Selon le journal, les clubs sportifs de Neftenbach ont dès lors boycotté le restaurant. «Nous avons décidé de ne plus mettre les pieds au Löwen», confirme Silvia Weidmann, présidente de la société de gymnastique féminine. Les gymnastes ne se sentent plus les bienvenues dans cet établissement et elles l’ont fait savoir au patron. Lequel ne s’en émeut guère: «Nous n’avons pas envoyé ce message avec de mauvaises intentions. Mais si certains le prennent mal, nous l’acceptons.»