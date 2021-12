Ligue des championnes : Pas de duel entre Suissesses en quarts, le Barça et l’OL sourient

Le tirage au sort des quarts de finale de la C1 a eu lieu ce lundi à Nyon. Avec des chocs entre le Bayern et le PSG, ainsi qu’entre Arsenal et Wolfsburg. Le Barça et l’OL, face au Real et à la Juve, s’en sortent bien.