Coupe du monde au qatar : Pas de fan-zone à Lausanne: «Dommage que Genève ne suive pas»

La Ville de Lausanne a confirmé mardi par la voix de sa Conseillère municipale Emilie Moeschler (PS) qu’elle ne comptait pas organiser de fan-zone, et qu’aucune institution subventionnée n’avait l’intention de le faire. Au passage, elle a rappelé «l’attachement de la Ville au respect des droits humains, y compris dans le sport».

L’exception genevoise

La question de la météo est invoquée notamment par Fribourg qui a fait l’impasse, craignant que les passionnés ne soient pas au rendez-vous à cause du froid de novembre, selon une information du «Temps» . Même son de cloche du côté de Sion, qui veut éviter «d’installer des tentes chauffées» où l’heure est à l’économie d’énergie.

Seule la ville de Genève fait figure d’exception puisqu’une fan-zone devrait bel et bien y voir le jour. Les Verts et les socialistes ont déjà déposé un projet, à hauteur de 20’000 francs, pour sensibiliser le public aux questions des droits de l’homme et aux conditions de travail au Qatar.