Suisse : Pas de faveur aux PME sur le remboursement des crédits Covid

Le Conseil des Etats n’a pas suivi le National mercredi sur son projet d’étendre la période d’amortissement des crédits octroyés aux petites et moyennes entreprises pour faire face à la crise sanitaire.

Dividendes autorisés

Pas question non plus d’interdire le paiement de boni en faveur de la direction et du conseil d’administration durant cette période, comme le souhaitait le camp rose-vert. Une telle pratique va à l’encontre des objectifs de la loi, a dénoncé Roberto Zanetti (PS/SO). Les crédits visent à assurer les liquidités des entreprises. Or celles-ci fondent lors de versements de boni.