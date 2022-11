Coupe du Monde: pas de ferveur d’entrée, en ville de Lausanne

Les quelques supporters équatoriens de sortie ont festoyé comme il fallait. DR

Les rues de Lausanne sont particulièrement animées. Les voitures s’empilent et les bus n’arrivent pas à s’immiscer dans la circulation. En ville, les zones piétonnes sont envahies de gens guillerets, dans un joyeux brouhaha qui tranche avec la quiétude habituelle des autres dimanches de l’année. Le football n’y est toutefois pour pas grand-chose, c’est vrai. C’est le Bô Noël qui tient le haut de l’affiche. On a juste repéré, dans l’après-midi, un Équatorien qui faisait le tour de la cité avec un drapeau sur le capot de sa grosse cylindrée. Qui sait comment il a fini la journée…

La Suisse ne rentre dans le tournoi que jeudi. Les grandes nations doivent aussi attendre leur tour, après que le Qatar s’est offert un coup d’envoi décalé d’un jour par rapport à ce qui avait été prévu initialement, parce que «le Bureau du conseil de la FIFA a entériné ce choix sur une décision unanime» au mois d’août dernier. L’affiche ne faisant pas rêver et les immigrés qataris étant plutôt rares dans la Confédération helvétique, la ferveur n’était logiquement pas au rendez-vous dans les bistrots de Lausanne. Quelques Équatoriens ont heureusement égayé le début de soirée.

Et ils sont où les drapeaux? À part le tout petit Suisse… DR

Cette décevante - mais un peu attendue - indifférence est logique, c’est vrai. Un simple regard sur les balcons de vos voisins vous aura déjà convaincus de la différence par rapport aux dernières éditions qui avaient enflammé les esprits et dont les klaxons avaient rempli les sites de commentaires xénophobes. Les drapeaux seront-ils de sortie quand le Portugal, l’Espagne, l'̶I̶t̶a̶l̶i̶e̶, la Suisse, le Brésil ou l’Argentine seront entrés en lice? Rien n’est moins sûr.

L’enquête de terrain a débuté dimanche aux Bulldogs, sur la Place du Flon, avec ses neuf immenses écrans à l’intérieur et une tente montée dehors, nantie elle aussi de télévisions. Les gens y viennent en famille, certains sont allés se jeter un rapide chocolat viennois après avoir fait leurs premières emplettes de Noël et d’autres brunchent d’un hamburger d’un fort beau gabarit à 16 heures 30. Seuls quelques maillots jaunes de l’Equateur et un autre du Barcelona Sporting Club, l’équipe de Guayaquil (deuxième ville du pays), permettent de se rappeler qu’il y a match.

«Ah, il y a du foot?» s’est interrogé un client qui venait d’expliquer à son pote que, sur l’un des nombreux écrans, le Lausanne HC était en train de défier Berne, alors qu’il y avait 2-0 pour Langnau. Et le problème avec ces matches de Coupe du monde où les béotiens sont de sortie, c’est qu’il faut systématiquement réexpliquer la règle du hors-jeu à la table d’à côté et que non, ce n’est pas le Valencia de Manchester United qui a marqué le 0-1.

Pour les penalties, en revanche, pas de problème. Et les deux tables équatoriennes de l’établissement ont pu exulter après avoir maudit le Qatar, la FIFA et un peu tout ce qui était imaginable alors que le chrono affichait à peine trois minutes de jeu.

Quelques centaines de mètres plus loin, le Great Escape fait bien moins recette que les Bulldogs. L’affluence y est même décevante pour un dimanche soir tout court. Forcément, pas de vente de pain d’épices, de vin chaud ou de boules de Noël à l’horizon. On y croise heureusement un fan équatorien, qui est forcément heureux de la tournure des événements. Il n’hésite d’ailleurs pas à poser avec une réplique de la Coupe du monde. Enfin quelqu’un qui s’enflamme!

Pas davantage d’ambiance au Mc Carthy’s. DR

L’enquête se poursuit au Mc Carthy’s, à quelques pas de là, histoire d’avoir un vrai échantillon crédible. Question de déontologie, aussi. De nombreuses tables y sont réservées, mais pas pour 17 heures, l’heure du début de la rencontre. C’est surtout pour 19 heures et le début de son traditionnel «pub quiz» du dimanche soir. Lui fait recette.