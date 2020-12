France/Grande-Bretagne : «Pas de Fêtes avec mon fils, il habite en zone rouge»

C’est le calme plat ce lundi au port français de Calais, après la suspension des transports en provenance de Grande-Bretagne.

Au guichet, Eduard, Roumain vivant à Birmingham, achète un billet. «J’ai laissé ma famille en Angleterre pour rendre visite à mon père malade, et je m’apprête à la retrouver», explique-t-il. Il est l’un des rares clients à s’embarquer pour Douvres, même si le panneau d’affichage égrène les départs à venir : 11h05 pour le «Côte des Flandres» de la compagnie DFDS, 11h10 pour le «Pride of Canterbury» de P&O, puis 12h25 pour le «Calais Seaways» de DFDS...

Robert, lui, agite les bras, agacé, en parlant avec un agent du port. Il voulait aller passer les fêtes avec son fils qui vit à Londres et avait son billet mais vient de se faire refouler à l’entrée d’un ferry. «J’ai fait 300 km pour venir et je n’ai plus qu’à les refaire...» regrette ce Parisien. «Mon fils habite dans une zone rouge, il n’a pas le droit de recevoir de visite».