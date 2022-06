Beach-volley: Pas de finale mondiale pour Vergé-Dépré et Heidrich 

Anouk Vergé-Dépré et Joana Heidrich ne disputeront pas la finale des Championnats du monde de beach-volley. Les deux Suissesses ont été battues en deux manches (19-21 13-21) – et un peu plus de 40 minutes – par leurs adversaires brésiliennes Duda et Ana Patricia samedi après-midi au Foro Italico de Rome.

Dans cette demi-finale, disputée sous une chaleur extrême dans la capitale italienne, la Bernoise et la Zurichoise, médaillées de bronze aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, se sont accrochées durant un set et demi, avant de devoir laisser s’envoler les Sud-Américaines vers la finale mondiale.

La rencontre a certainement basculé en toute fin de première manche lorsque le service de Joana Heidrich, à 19-20 en défaveur des Helvètes, s’est avéré être trop long. Cette faute directe, évitable, a offert le gain de la manche initiale à la paire brésilienne, tête de série No 2. Supérieure dans tous les compartiments du jeu et devant au score, cette dernière n’a dès lors plus véritablement été inquiétée. Duda et Ana Patricia, qui sont montées en puissance au fil des échanges, se sont irrémédiablement détachées dans la deuxième partie de la rencontre et ont pu conclure sur leur deuxième balle de match.