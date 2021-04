La commune de Brigue-Glis a dénoncé au ministère public, le 7 mars dernier, de possibles fraudes électorales dans le cadre des élections au Grand Conseil du week-end des 6 et 7 mars. Elle avait constaté, lors du décompte des bulletins de vote, que plusieurs listes des chrétiens-sociaux et verts libéraux (CSPO et GLP) avaient été systématiquement modifiées de façon similaire lors du vote.