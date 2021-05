France - Pas de gagnant dans le duel entre le duo McFly et Carlito et le président

France : Match nul dans le duel entre McFly et Carlito et le président

Les Youtubeurs McFly et Carlito ont dévoilé leur très attendue vidéo tournée avec Emmanuel Macron.

Posté le 23 mai 2021, à 10 heures du matin, le «concours d’anecdotes» avec le président de la République a été visionné près de 8 millions de fois en 24 heures. Il faut dire que l’attente était grande. Cela faisait trois mois que McFly et Carlito avaient relevé le défi lancé par Emmanuel Macron - cumuler plus de 10 millions de vues avec une vidéo sur les gestes barrières - et remporté un tournage à l’Élysée avec le chef d’État français.