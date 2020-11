Loterie : Pas de gain supérieur à 10’000 francs au Swiss Loto

Aucun joueur n’a trouvé la bonne combinaison au tirage du Swiss Loto de samedi soir. La prochaine cagnotte s’élève à 18,6 millions de francs.

Personne n’a gagné le gros lot, ni même celui du second rang samedi au tirage du Swiss Loto. Les numéros gagnants étaient le 5, 10, 14, 26 et 37. Le numéro Chance était le 1 et le rePLAY le 03.