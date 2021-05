Genève - Pas de grand feu d’artifice cette année

Il fera à nouveau les frais de la pandémie, après avoir déjà été annulé l’année dernière . Le traditionnel feu d’artifice de début août à Genève n’aura pas lieu cette année, comme l’a indiqué lundi Genève Tourisme, organisateur du spectacle. L’événement , qui rassemble plus de 300’000 spectateurs chaque année « sans possibilité de contrôle, n’est pas jugé compatible avec la situation épidémiologique actuelle » , a écrit la fondation. Celle-ci accueillera les visiteurs dans le Village suisse au Jardin anglais durant la période estivale. Des vélo s -cargo électriques et des plateformes mobiles sillonneront les zones touristiques pour les renseigner.

Par ailleurs, Genève Tourisme va pouvoir utiliser un montant de 2,4 millions d e francs e n 2021 et 2022 pour un plan de soutien à la relance touristique, validé jeudi par le Grand Conseil. Le but est de promouvoir Genève comme lieu de loisirs, la ville étant principalement c onsidérée c omme une destination d’affaires.

Site web, «Tourist Angels» et bons

Une plateforme en ligne, lancée par Genève Tourisme, regroupera l’ensemble des activités de loisirs au bout du lac. De plus, une quarantaine de « Tourist Angels » seront engagés cet été pour informer et aiguiller les touristes, avec une prise en charge sur mesure. Enfin, des bons RestoBar sont lancés pour soutenir la consommation locale. D’une valeur de 25 francs, ils peuvent être commandés via un formulaire en ligne et être dépensés dans les restaurants et débits de boisson du canton.