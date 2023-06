Pas de grand feu d’artifice pour la quatrième fois à Genève

Il n’y aura pas de grand feu d’artifice tiré dans la rade cet été. La décision, dont « GHI » a fait état dans son édition du jour, a été officiellement dévoilée ce mercredi au détour d’un communiqué de Genève Tourisme abordant sa nouvelle campagne de promotion. Ce grand spectacle qui avait participé à la renommée de la Cité de Calvin n’aura pas lieu pour la quatrième année consécutive: il avait été annulé en 2020 et 2021 pour cause de crise sanitaire. L’an passé, un défaut de financement avait eu raison de la manifestation pyrotechnique.

Pas de mécènes trouvés

L’argent fait à nouveau défaut cette année, mais pas pour les mêmes raisons. Genève Tourisme est en effet liée à l’Etat par une convention d’objectifs, renouvelée à chaque législature. Celle qui courait de 2018 à 2023 prévoyait l’organisation du feu d’artifice, dont la Fondation devait financer la moitié. L’an passé, sortie exsangue de la crise du Covid, elle n’avait pas cette somme. Cette année, en revanche, c’est la seconde moitié, celle des mécènes, qui n’a pas été trouvée. «En fin d’année dernière, on a cherché des fonds nous-mêmes, puis on a mandaté une entreprise spécialisée. Mais sans succès», explique Sophie Dubuis, la présidente de la Fondation.

«Pas bien vu d’un point de vue écologique»

Ce manque d’intérêt illustre la difficulté, à l’heure actuelle, d’organiser un tel événement, dont le coût oscille «entre 1 et 1,5 million de francs», chiffre la dirigeante. «En ce moment, un feu d’artifice n’est pas bien vu d’un point de vue écologique», et peine donc à séduire les sponsors. S’y ajoute un risque financier conséquent (l’an passé, en plein été, le Canton avait interdit les feux pour cause de sécheresse) et des coûts de sécurité en hausse depuis l’attentat de Nice, en 2016, lorsqu’un terroriste en camion avait foncé sur la foule venue voir le spectacle pyrotechnique du 14 juillet.