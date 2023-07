Météo en Suisse: la Fête nationale sera fraîche et humide

Feux d’artifice: Genève et le Valais sur les dents

Face aux risques élevés d’incendie, le canton de Genève a annoncé lundi interdire la vente et l’emploi de feux d’artifice . Seuls des tirs exécutés par des professionnels pourraient être permis. La population est également invitée à ne pas allumer de feux en plein air et d’y renoncer totalement en cas de forts vents et de rafales.

Le Valais a lui aussi décrété depuis le 20 juillet une interdiction générale de faire du feu en plein air et de lancer des engins pyrotechniques, y compris le 1er août. Les grillades restent toutefois tolérées dans les espaces privés. Le canton de Fribourg n’a émis jusqu’ici aucune interdiction. Mais la ville a décidé de renoncer à l’avenir aux feux d’artifice. Pas d’interdiction non plus sur Vaud, Neuchâtel, le Jura et Berne, qui appellent toutefois la population à la plus grande prudence et au bon sens. Les communes peuvent bien sûr prendre des mesures plus restrictives si besoin.