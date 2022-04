Transports publics : Pas de hausse des prix en 2023 et billets dégriffés vaudois à venir

Pour la sixième année consécutive, les prix des transports publics resteront inchangés en Suisse. L’Alliance SwissPass veut «tout particulièrement reconquérir la clientèle perdue et stimuler la demande».

Dans les mois à venir, les entreprises de transports publics et communautés de l’Alliance SwissPass se concentreront «tout particulièrement à reconquérir la clientèle perdue et à stimuler la demande». Pour ce faire, différents instruments seront mis en place: «Une campagne consacrée aux loisirs, d’une part, et le lancement d’offres attrayantes et abordables, comme le billet dégriffé pour les petits groupes, d’autre part. Grâce à lui, les groupes composés de trois à neuf personnes profiteront de billets de groupes à prix réduit sur des relations données», liste le communiqué de presse.