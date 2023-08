Drake demande au public de ne pas jeter de soutiens-gorge

Sur Instagram, Drake a publié plusieurs photos et vidéos du premier concert de son enfant.

Il faut dire que pour Drake, pas fan des reprises avec sa voix générées par l’IA, ce live était hyperimportant. Comme il l’a expliqué en ouverture, Los Angeles occupe une place particulière dans son cœur et il a fait déplacer des montagnes pour que le spectacle puisse avoir lieu. À quelques heures du début du concert, son équipe technique l’a en effet informé qu’elle n’arrivait pas à installer la production du show et lui a demandé d’annuler la représentation. «Je lui ai répondu que ce n’était pas une option. Le seul endroit qui m’a accueilli quand j’ai quitté Toronto, ma ville natale, c’était Los Angeles, en Californie. Je lui ai dit: «si vous ne retournez pas cette salle dans tous les sens et si vous ne mettez pas en place ce putain de spectacle, nous allons avoir un vrai problème», a-t-il raconté.