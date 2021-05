Berne - «Pas de justice climatique sans justice sociale»

Lors d’une conférence de presse, l’organisation syndicale a plaidé pour une politique climatique plus ambitieuse que celle du Conseil fédéral. Un «oui» à la votation du 13 juin sur la loi sur le CO 2 ne serait que le premier pas, selon elle.

Pas de droit à polluer

Mais le rythme pour atteindre la neutralité carbone devrait être accéléré. Pour Travail.Suisse, «il n’existe pas d’argument valable pour maintenir un droit à polluer». La réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre devrait ainsi être atteinte d’ici à 2040 déjà, et non 2050. Mais surtout, les conséquences sur le marché du travail et sociales d’une telle transition doivent être davantage prises en compte.

Garantir les réorientations professionnelles

Travail.Suisse demande des mesures d’accompagnement et de soutien aux salariés. Les travailleurs «perdants» doivent pouvoir se former, se perfectionner, voire se reconvertir. Il s’agirait alors «d’investir massivement dans la reconversion professionnelle et la formation continue, et d’imaginer un revenu de transition écologique», a clamé Léonore Porchet, conseillère nationale (Les Verts/VD). Le but, selon l’organisation syndicale? Garantir une réorientation professionnelle durable et compatible avec des enjeux écologiques d’actualité.