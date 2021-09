Congrès - Les ONG estiment «impossible» la tenue de la COP26

«Pas de justice sociale sans conservation de la nature»

Plus d’une centaine d’ONG, de représentants d’entreprises, de collectivités ou encore de mouvements religieux ont appelé mardi les gouvernements à se montrer plus ambitieux pour protéger la nature lors de prochaines négociations internationales, à l’occasion du congrès de l’UICN à Marseille.

Ils demandent notamment que la question des droits humains soit bien prise en compte dans les objectifs de protection de la nature, que l’accord final s’attaque bien aux causes de la perte de biodiversité, «dont font partie des systèmes agricoles, alimentaires, forestiers, halieutiques, infrastructurels et miniers non durables» et que des ressources financières adéquates soient assurées ainsi qu’un mécanisme de mise en œuvre efficace.