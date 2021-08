Santé : Pas de lien établi «à ce jour» entre les vaccins Covid et les troubles menstruels

Après l’analyse de 261 cas déclarés, l’Agence française du médicament affirme vendredi qu’elle ne peut établir de lien entre vaccins Moderna ou Pfizer et perturbations du cycle hormonal.

Malgré plus de 250 signalements, l’Agence française du médicament a estimé vendredi qu’il n’y avait pas de lien établi entre la vaccination contre le Covid et des troubles menstruels. Du moins, à ce jour.

Ces dernières semaines, «261 cas de troubles menstruels, dont 30 graves (le plus souvent associés à d’autres effets indésirables comme un syndrome pseudo-grippal), ont été analysés chez des femmes d’âge médian de 36,5 ans» après une injection du vaccin de Pfizer-BioNTech.

Causes multiples, selon l’ANSM

«L’évolution est spontanément favorable en quelques jours pour la grande majorité des cas. Nous ne pouvons pas à ce jour établir de lien entre la vaccination et les troubles menstruels, les causes de ces troubles pouvant être multiples», explique l’ANSM.

L’ANSM avait classé la semaine dernière comme «signal potentiel» les troubles menstruels (règles plus abondantes, décalées par rapport au cycle habituel, saignements post-ménopause…) après la vaccination par Pfizer ou Moderna, et effectué un signalement à l’Agence européenne des médicaments (EMA).

De son côté, le Comité d’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de l’EMA a également indiqué vendredi qu’«aucun lien de cause à effet n’avait été établi à ce stade entre les vaccins contre le Covid-19 et les troubles menstruels».

Possible réaction immunitaire de la muqueuse utérine

Ces troubles «sont très fréquents et peuvent survenir sans lien avec un problème médical», souligne le PRAC, citant «le stress et la fatigue» parmi les causes possibles.