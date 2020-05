Suisse

CFF: pas de masque à l’œil en cas de contact «forcé»

Une panne de train a contraint des voyageurs à s’agglutiner dans un bus. L’ex-régie ne bronche pas: elle n’avait pas à fournir de matériel de protection.

«C’est quand même aberrant d’offrir des masques par milliers le lundi, pour ne pas en proposer en cas de réel problème inattendu le lendemain!» Comme des dizaines d’autres voyageurs, cette Broyarde a été orientée vers un bus de remplacement, hier matin, à cause d’un problème technique sur le train de 7h04 entre Estavayer-le-Lac et Fribourg. Mais bien sûr, à bord, la place à disposition n’était plus la même. «Le véhicule était plein à craquer, tout le monde se frôlait à 20cm, se souvient la jeune femme. Les CFF auraient pu faire un geste!»