Curling – Pas de médaille de bronze pour les Suissesses

Composé de la skip zurichoise Silvana Tirinzoni (42 ans), de la Bernoise Melanie Barbezat (30 ans) ainsi que des Zurichoises Alina Paetz (31 ans) et Esther Neuenschwander (38 ans), le CC Aarau n’est pas parvenu à s’emparer du bronze au terme de la finale pour la troisième place du tournoi olympique qui a pour cadre le National Aquatics Centre de Pékin.

Samedi, les championnes du monde en titre ont connu une deuxième désillusion en 24 heures. Après s’être inclinées contre les Japonaises de la skip Chinami Yoshida en demi-finales (8-6), elles se sont effacées devant la Suède d’Anna Hasselborg dans le duel pour la dernière médaille disponible après avoir manqué de précision et cumulé les erreurs (9-7).

Elles n’ont donc pas rejoint les deux formations féminines suisses à avoir accédé à un podium orné des anneaux autrefois chers à Pierre de Coubertin: l’équipe de Luzia Ebnöther en 2002 à Salt Lake City (2e) et celle de Mirjam Ott en 2006 à Turin (2e).

Trois équipes, pas de podium

Elles n’ont pas non plus atténué la déception de la Fédération suisse de curling, dont les trois escouades rentrent bredouilles au pays. Un bilan qui demeure éloigné du but initial qui consistait à déboucher une ou deux bouteilles de champagne dans la bulle olympique.