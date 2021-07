JO de Tokyo : Pas de médaille du tout pour Djokovic, battu en simple et forfait ensuite

Le No 1 mondial a été battu par l’Espagnol Pablo Carreno (11e) dans le match pour le bronze du tournoi olympique de tennis, 6-4 6-7 (8/6) 6-3 . Il a ensuite décidé de ne pas jouer la 3e place en double mixte.

Battu en demi-finale vendredi par Alexander Zverev, le Serbe, venu au Japon en quête de l’or et qui apparaissait comme le grand favori chez les messieurs, échoue au pied du podium comme à Londres en 2012. Carreno apporte lui à l’Espagne sa première médaille en tennis en simple messieurs depuis 2008, quand Rafael Nadal avait été sacré champion olympique.

D’abord tête basse, puis franchement agacé – il a lancé sa raquette dans les gradins à l’entame du troisième set avant de la fracasser au sol lors d’un changement de côté -, Djokovic n’a pas réussi à trouver la faille face à un Carreno intraitable et beaucoup plus régulier. Après avoir sauvé une première balle de match dans le tie-break du deuxième set, le Serbe a finalement cédé, lors de la manche suivante, à la sixième balle occasion de l’Espagnol.

Et une raquette en moins.

Carreno, qui avait déjà sorti le No 2 mondial Daniil Medvedev en quarts, a réussi 32 coups gagnants contre seulement 18 pour Djokovic, dont le service a une nouvelle fois été défaillant (56% de premières balles dans le match, 40% dans le première manche).

Rêve brisé

Vendredi, d’abord battu par Zverev, alors qu’il était sur une série de 22 victoires d’affilée et qu’il n’avait laissé que des miettes à ses adversaires lors des premiers tours, le No 1 mondial s’était ensuite incliné en demi-finale du double mixte, associé à sa compatriote Nina Stojanovic. Dur à encaisser pour celui qui, souvent moins encensé que Rafael Nadal et Roger Federer, rêvait d’inscrire à Tokyo son nom dans l’histoire du tennis. Djokovic était venu au Japon avec l’ambition de remporter pour l’or, le seul titre qui manque à son prestigieux palmarès.