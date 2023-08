Mondiaux de cyclisme: Pas de médaille pour des Suissesses héroïques

Car dimanche, dans les rues sinueuses de la ville la plus peuplée d’Écosse, Elise Chabbey et Marlen Reusser ont pesé sur la course de tout leur poids en multipliant les attaques durant les 154 km du parcours reliant Loch Lomond à Glasgow. La Genevoise, seule à l’avant durant près de 60 km, et la Bernoise ont parfaitement œuvré tactiquement pour permettre à la Suisse d’être l’unique nation représentée par deux coureuses à l’entame de l’ultime boucle.