Secouées, les visiteuses s’enhardissaient après cette ouverture du score. Bien que davantage entreprenantes et évoluant un cran plus haut, elles ne parvenaient pas à faire trembler la défense adverse. Pire, elles étaient punies en contre par Castellanos, à la réception d’un centre à ras de terre (45e).

Animé de bonnes intentions au retour des vestiaires, Servette Chênois passait tout près de réduire le score mais Maendly butait sur le poteau (46e). Ce serait sa seule et unique occasion dangereuse du match. L’Atlético gérait sereinement et alourdissait la marque par deux coups de tête, l’un de Tounkara sur corner (62e) et l’autre de Duggan consécutif à un centre (72e). Dans le temps additionnel, la capitaine Sampedro y allait aussi de son but. 5-0, «manita», fin de la courte aventure en Ligue des champions.