Coupe du monde: L'Australie a tiré avantage d'un mystérieux billet

À la 69e minute de la rencontre, alors que l’Australie a ouvert le score un peu plus tôt grâce à Leckie, le Danois Cornelius entre en jeu avec un petit billet - qu’il transmet à Eriksen – contenant des informations sur la tactique à adopter. Les caméras ne permettent ensuite plus de voir ce qu’il s’est passé mais, trois minutes plus tard, le fameux billet réapparaît sur le banc… australien où on peut voir le staff essayer de le décrypter. Peu après, Graham Arnold modifie l’organisation de son équipe et les Socceroos résistent sans trop de peine à conserver leur avantage et ainsi obtenir leur qualification pour les huitièmes de finale.