Nucléaire iranien : Pas de négociations sur le nucléaire iranien avant août

L’équipe iranienne qui mène les négociations ne souhaite pas reprendre avant la nomination du prochain gouvernement par le nouveau président Ebrahim Raïssi.

Abbas Araghchi (à droite), vice-ministre des Affaires étrangères et chef de l’équipe des négociateurs iraniens, le 20 juin 2021 à Vienne.

«Nous sommes dans une période de transition (…) Par conséquent, les discussions de Vienne doivent évidemment attendre notre nouveau gouvernement», écrit sur Twitter Abbas Araghchi, vice-ministre des Affaires étrangères et chef de l’équipe des négociateurs iraniens. La sixième session de ces pourparlers s’est achevée fin juin et la date de la septième session n’a pas encore été fixée.

Vainqueur de l’élection présidentielle de juin, l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi doit prêter serment devant le Parlement le 5 août pour succéder au modéré Hassan Rohani, dont l’élection en 2013 avait permis la conclusion deux ans plus tard d’un accord avec la communauté internationale après douze années de crise autour de la question nucléaire iranienne.

Conclu à Vienne, ce pacte offre à Téhéran un allègement des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l’arme atomique, et d’une réduction drastique de son programme nucléaire, placé sous le programme d’inspection le plus strict jamais mis sur pied par l’AIEA.