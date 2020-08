Jeux vidéo : Pas de nouvelle saison de «Fortnite» sur iOS et macOS

Le bras de fer entre Epic Games et Apple prive les clients de la firme à la pomme de la nouvelle saison 4 du chapitre 2 de «Fortnite».

Déployée ce jeudi 27 août sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, GeForce Now et Android, la nouvelle saison 4 du chapitre 2 de «Fortnite» ne débarquera par contre pas sur les iPhone, iPad ou Mac. Le bras de fer entre Epic Games et la firme à la pomme prive en effet les clients d’Apple de la dernière mise à jour du célèbre jeu de battle royale.