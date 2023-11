Pas de numérique pour rajeunir les acteurs de Stranger Things

Quand on tourne une série avec de très jeunes acteurs, mieux vaut pouvoir enchaîner les tournages des saisons afin que les personnages vieillissent en même temps que leurs interprètes. Cela fonctionnait plutôt bien pour «Stranger Things» qui avait réussi à maintenir un rythme permettant une certaine cohérence entre le physique du jeune casting et celui des héros de l’histoire. Seulement, la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood est passée par là…

Interrogé par «Variety» et Deadline, le producteur et réalisateur de la série lancée en 2016 a évoqué le problème auquel il doit faire face puisque le tournage de la saison 4 s’est terminé en septembre 2021 et que celui de la 5e et dernière n’a toujours pas pu commencer. «Nous avons déjà vu les acteurs grandir et entre 12 et 22 ans, chaque être humain change profondément en grandissant. Cela dit, notre département coiffure, maquillage et costumes est exceptionnel. Nous utiliseront tous les outils à notre disposition», a assuré Shawn Levy.