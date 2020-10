Cyclisme : Pas de Paris-Roubaix en 2020!

La course mythique sur les pavés du Nord de la France n'aura pas lieu cette année. La région vient d’être placée en «alerte maximale» de circulation du nouveau coronavirus.

La grande course des pavés a fait les frais des nouvelles restrictions prises pour freiner l’aggravation de l’épidémie de Covid-19 dans le Nord de la France. L’annonce survient au lendemain du classement de Lille, à partir de samedi, en zone d’alerte maximale par le ministre de la Santé Olivier Véran.

La décision a été prise «à la demande du préfet du Nord et de la région des Hauts-de-France», a expliqué ASO, à la suite de «l’annonce d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, plaçant la métropole européenne de Lille en zone d’alerte maximale».

«Nous sommes déçus et tristes de devoir renoncer à la +reine des classiques+», a déclaré à l’AFP le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, organisateur de Paris-Roubaix. «Mais nous comprenons et acceptons évidemment la décision du préfet. La priorité va à la santé des personnes".

Célèbre pour ses secteurs pavés, dont le plus connu est la trouée d’Arenberg, Paris-Roubaix, qui a été créée en 1896, est l’un des cinq «monuments», les plus grandes courses d’un jour hors championnat du monde, de la saison cycliste.

Des cinq monuments, trois ont déjà pu avoir lieu (Milan-Sanremo, Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège). Le Tour des Flandres, le pendant flamand de Paris-Roubaix qui emprunte également des secteurs pavés, est prévu le 18 octobre avec, pour tête de liste, le champion du monde en titre, le Français Julian Alaphilippe, qui découvrira la course belge.

Si les plus grandes épreuves de la saison, à savoir les «monuments», le championnat du monde, le Giro et, par-dessus tout, le Tour de France, ont pu avoir lieu jusqu’à présent malgré la pandémie, de nombreuses courses ont dû être annulées cette année. A ce jour, Paris-Roubaix est la plus prestigieuse des épreuves rayées du programme 2020.