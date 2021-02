Angleterre : Pas de pause dans la carrière d’Emma Watson

Contrairement à ce qu’avait annoncé un journal britannique, l’actrice n’a aucune intention d’arrêter de jouer la comédie.

Emma Watson partage son temps entre l’Angleterre et les États-Unis.

L’article du «Daily Mail», posté le 21 février 2021 et repris par la presse francophone quelques jours plus tard, a fait l’effet d’une bombe. Selon le quotidien, Emma Watson arrêtait sa carrière d’actrice pour se concentrer sur sa vie personnelle. L’auteur de l’article citait l’agent de la star, qui aurait déclaré que sa cliente ne prenait aucun nouvel engagement. Une «source» avait alors confié que la Britannique de 30 ans souhaitait consacrer tout son temps au couple qu’elle forme avec Leo Robinton et qu’elle songeait même à fonder une famille.