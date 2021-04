Moutier : Pas de pic de contaminations après la votation fêtée dans la rue

Les festivités qui ont suivi l’annonce du rattachement de Moutier au canton du Jura ont fait craindre le pire, les gestes barrière n’ayant guère été respectés. Mais il n’en est rien, du moins pour le moment.

Le 28 mars dernier, les citoyens de Moutier ont décidé que leur ville serait rattachée au canton du Jura, et ont tourné le dos à Berne. Ce vote historique a déclenché des effusions de joie dans la rue et les gestes barrière n’ont pas vraiment été la priorité des fêtards. Ces rapprochements ont fait craindre la naissance d’un cluster et les autorités ont appelé la population à se faire tester massivement.