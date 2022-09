Analyses du lac Léman: Pas de pic de pollution cette année pendant le Montreux Jazz

En 2016 et 2017, le laboratoire Hackuarium, basé à Ecublens (VD), avait découvert que pendant l’estival Montreux Jazz, le taux de bactéries fécales dans la baie montreusienne était quatre fois plus élevé que d’ordinaire. Ces pics de pollution liés aux eaux usées dépassaient les normes fédérales. Cet été, le festival a participé aux analyses, qui ont été menées sur huit semaines, entre juin et août. Et les résultats ont déjoué les attentes.