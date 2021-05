«Plan B», sur TF1 : Pas de piston pour Kim Higelin

Héroïne de la série «Plan B», la petite-fille de Jacques Higelin a passé son casting comme tout le monde.

Il faut dire que Kim a su très tôt que la comédie était sa passion. «À 4 ans, je regardais en boucle «La Petite Sirène» et je refaisais les doublages, se souvient-elle. Et à 8 ans, j’écrivais des petites pièces de théâtre et je convoquais toute la famille pour les jouer devant eux.» Si l’artiste n’a pas pris de pseudonyme pour sa carrière, c’est pour une bonne raison. «J’ai gardé mon nom car il représente tous ceux qui sont passés avant moi et dont je suis fière, explique-t-elle. Il fait partie de ce que je suis. Je ne suis pas devenue comédienne parce que je suis une Higelin, mais parce que c’était ancré en moi.»