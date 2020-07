Suisse

Pas de plan B aux avions de combat, selon un haut gradé

Le rejet des nouveaux avions de combat, soumis à votation le 27 septembre, mettrait la Suisse dans l’insécurité, soutient Bernhard Müller, chef des forces aériennes suisses.

Il ne s'agit pas de l'existence ou non de l'armée de l'air, ajoute-t-il. «Nous parlons de l'après 2030». En cas de rejet, le Conseil fédéral et le Parlement devront analyser les raisons du «non», a-t-il poursuivi. «Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra définir les lignes du futur».

«Les lignes du futur»

«Mais si l'on parle du cycle de vie de 30 ans [d'un avion de combat, ndlr], bien sûr, les coûts totaux de fonctionnement et de maintenance doivent être ajoutés», a-t-il expliqué. La facture va dès lors augmenter énormément, lâche-t-il. L'armée recherche l'appareil «qui présente le meilleur rapport coût-bénéfice, non seulement au niveau de l'acquisition, mais aussi sur toute sa durée de vie», souligne-t-il.

Meilleur rapport coût-bénéfice

Les avions de combat actuels de l'armée suisse, des F/A-18 et des Tiger, arriveront à la fin de leur durée d’utilisation au plus tard vers 2030. Quatre modèles ont été évalués entre avril et juin 2019 à Payerne (VD) pour les remplacer: le Rafale du groupe français Dassault, l'Eurofighter d'Airbus et deux avions e successeur du FA-18, le Super e successeur du FA-18, le Super Hornet de Boeing, et le F-35A de Lockheed-Martin.