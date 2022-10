Justice européenne : Pas de plat végane à l’hôpital: il réclame 10’000 fr. à la Suisse pour tort moral

10’000 francs de dommage moral

Nicolas (prénom d’emprunt), quant à lui, a effectué plusieurs séjours à l’hôpital psychiatrique de Cery à Prilly (VD), qui dépend du département de psychiatrie du CHUV. Malgré ses demandes répétées lors de deux séjours au sein de l’hôpital en 2019 et 2021, Nicolas aurait reçu 15 repas non véganes ou non équilibrés (sans protéine), selon le recours déposé auprès de la CEDH. Et d’évoquer l’exemple d’un menu non équilibré uniquement composé de pommes de terre et de brocolis. À plusieurs reprises, l’homme a même fugué pour protester contre ses demandes non respectées. Il demande à la Suisse un dédommagement de 10’000 francs pour dommage moral.