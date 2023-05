VTT: Pas de podium suisse au premier cross country de la saison

Lauréate de la Coupe du monde 2022, la Nidwaldienne a arrêté la cellule chronométrique après 1h23’39’’ d’effort, soit 38’’ après Puck Pieterse (21 ans), vice-championne du monde 2022 dans la catégorie «espoirs» et victorieuse pour la première fois de sa jeune carrière dans la catégorie «élites». La Néerlandaise a battu de 5 secondes la Française Pauline Ferrand-Prévot (31 ans), championne du monde en 2022 aux Gets et vice-championne d’Europe la même année à Munich, qui menait l’épreuve à une boucle de la fin.