Motocyclisme - Pas de points pour Thomas Lüthi, Marco Bezzecchi se relance

Il n’y avait plus d’hésitations à avoir: la ligne claire sur l’asphalte noir, preuve que le circuit séchait à chaque minute, est devenue de plus en plus large. Tous les pilotes de la classe Moto2 ont donc pris le départ du GP de Styrie avec des pneus «slicks», pour pistes sèches. Mais attention: la moindre erreur de placement pouvait avoir des conséquences immédiates. Ce n’est pas le toujours solide leader du championnat, l’Australien Remy Gardner, qui dira le contraire, lui qui a connu une alerte au freinage du virage No 4, lors du 19e des 25 tours. Il y avait déjà un moment que son équipier, Raúl Fernández, peut-être pas dans les meilleures dispositions psychologiques après l’annonce, la veille, de son passage en MotoGP l’an prochain.