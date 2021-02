Holcim ne pollue pas plus que ne le lui permet le cadre légal. C’est du moins ce qu’affirme le canton de Vaud, qui a analysé les données mesurées par le cimentier à la cheminée de son site d’Eclépens (VD) en 2019 et 2020. C’était déjà globalement le cas entre 2014 et 2018, rappelle ce mercredi «24 Heures». Oxydes d’azote, dioxyde de soufre, poussières fines, composés organiques volatils et benzène: le cimentier est tenu de mesurer ses émissions et les données qu’il a fourni au canton montrent qu’il respecte les valeurs limite définies dans l’ordonnance sur la protection de l’air.