Pas de poursuites après des incidents lors de la mort d’Elizabeth II

Royaume-Uni : Pas de poursuites après des incidents à Edimbourg lors de la mort d’Elizabeth II

L’homme qui avait apostrophé le prince Andrew lors de la procession funèbre et la femme qui avait brandi un signe antimonarchiste près de la cathédrale Saint-Gilles ne seront pas jugés.

Le parquet écossais a annoncé mardi que deux personnes arrêtées à Edimbourg, en Écosse, après avoir mis en cause le prince Andrew et la monarchie au moment de la mort de la reine Elizabeth II, en septembre dernier, ne feraient pas l’objet de poursuites judiciaires.

«Après un examen attentif et entier de tous les faits et circonstances, le dossier a été traité de manière à offrir une alternative aux poursuites», a annoncé le Crown Office. Le parquet n’a toutefois pas spécifié quelle alternative avait été retenue.

Respect du droit de manifester

«Après un examen attentif et entier de tous les faits et circonstances, notamment les preuves admissibles disponibles», l’accusation a «décidé qu’il n’y aurait pas de poursuites à ce stade». Le parquet se réserve toutefois la possibilité d’engager des poursuites par la suite «s’il est approprié et dans l’intérêt public de le faire».