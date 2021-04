France : Pas de poursuites contre Francis Lalanne

La justice française a classé l’enquête contre le chanteur Francis Lalanne, qui avait appelé à «mettre l’Etat hors d’état de nuire».

Capture d’écran You Tube

Dans cette tribune intitulée «J’appelle», ce dernier assurait qu’«il faut à présent mettre l’État hors d’état de nuire au peuple français» et demandait la «destitution» du chef de l’État, Emmanuel Macron. «Le chef de l’État et son gouvernement s’essuient les pieds sur le Droit Républicain comme sur un paillasson» et «il faut à présent mettre en demeure les structures de l’État de faire cesser le trouble manifestement illicite infligé à la Nation par son gouvernement», affirmait encore l’artiste.