Droits humains : Pas de poursuites contre la filiale française de Samsung

La justice française a annulé les poursuites contre la filiale française de Samsung. Des ONG avaient déposé plainte pour violation des droits humains, notamment en Chine.

Les ONG Sherpa et Actionaid dénonçaient notamment l’«emploi d’enfants de moins de seize ans» et des «horaires de travail abusifs» dans les usines de la filiale française de Samsung.

Plainte jugée irrecevable

Sollicitée par l’AFP, Samsung Electronics a dit «prendre acte» de ces décisions, sans plus de commentaires. De leur côté, les deux ONG, qui ont formé un pourvoi en cassation, ont dénoncé «un contexte de plus en plus restrictif pour l’action des associations qui combattent l’impunité des multinationales».

Non-respect de ses engagements éthiques

S’appuyant sur divers rapports d’ONG qui ont pu se rendre dans les usines du groupe en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam, Sherpa et Actionaid dénonçaient l’«emploi d’enfants de moins de seize ans», des «horaires de travail abusifs», des «conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine» et une «mise en danger des travailleurs».