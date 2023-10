L’élu américain interpellé avec une arme échappe aux poursuites

Les poursuites contre un sénateur américain arrêté à Hong Kong pour détention illégale d’arme à feu ont été abandonnées lundi, ont rapporté les médias locaux. Jeff Wilson, sénateur républicain de l’État de Washington (nord-ouest des États-Unis), avait été arrêté le 21 octobre pour avoir transporté un pistolet non chargé dans son bagage à main sur un vol à destination de Hong Kong.

«C’était une erreur de ma part et je la regrette», a déclaré l’élu dans un communiqué publié par son bureau après l’audience. Le sénateur, en vacances avec son épouse en Asie du Sud-Est, avait expliqué n’avoir compris qu’à mi-parcours que sa mallette contenait son pistolet, passé sans encombre à la sécurité de l’aéroport américain de départ de San Francisco (ouest), et l’avoir déclaré aux douanes de Hong Kong à son arrivée.

«Mon cœur s’est serré»

«J’ai fait mes bagages rapidement et je n’ai pas vérifié le contenu de ma mallette», a-t-il ajouté. «Au-dessus du Pacifique, j’ai sorti du chewing-gum de ma mallette et j’ai senti mon arme à la place. Mon cœur s’est serré.» «Les autorités chinoises se sont comportées de manière professionnelle», a souligné l’élu. Jeff Wilson a précisé que son passeport lui avait été restitué et qu’il reprendrait son voyage avec sa femme.