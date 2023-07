Vernier: Pas de préaux fermés, ni de poste au Lignon, mais plus de patrouilles

L’incendie de l’école des Ranches s’est produit début juillet vers 23h20. jef/20minutes

Un renforcement de la présence policière sur le terrain, davantage de prévention et d’information sur les bons gestes à adopter en cas d’incendie, mais pas de fermeture des préaux d’école la nuit ou de création d’un poste de police au Lignon, comme le demandaient les motionnaires: c’est ce qu’a décidé «pour répondre aux inquiétudes de la population» la majorité du conseil municipal de Vernier par 14 oui, 1 non, et 8 abstentions, jeudi soir, à l’issue d’une séance extraordinaire.

«Beaucoup de travail a été fait»

Une partie des débats s’est focalisée sur la nécessité de prendre d’urgence de nouvelles dispositions, alors que des enquêtes sont en cours, et qu’il «faut savoir ce qu’il s’est passé» pour le faire, comme l’a souligné le conseiller administratif en charge de la sécurité, Martin Staub (Socialiste). De plus, «beaucoup de travail a été fait», a relaté de son côté le maire de Vernier, Mathias Buschbeck (Vert): les effectifs de la police municipale ont été augmentés de 25% depuis 2020, et les infractions dans la commune ont baissé de 20% depuis 2019. «Ces événements aussi choquants soient-ils doivent être pris avec rationalité», a insisté le magistrat. Les motionnaires, eux, ont dénoncé «une méconnaissance de la politique sécuritaire», ou «l’incurie» des autorités à cause de laquelle «des habitants vivent dans la peur».

Poste de police mobile

Le MCG Thierry Cerutti a réclamé l’ouverture d’un poste de police municipale au Lignon: «Il faut des antennes et une présence policière dans les lieux», tout comme des caméras. «Le but n’est pas la surveillance, c’est de la prévention et de la dissuasion», a-t-il affirmé. Martin Staub, lui, a déclaré plutôt vouloir «avoir les gens sur le terrain», via la création d’un poste mobile d’ici la fin de l’année «pour être au plus près de la population». Une mesure décidée avant les sinistres de ce mois. Le conseiller administratif a annoncé vouloir étendre les horaires des patrouilles, en se joignant à d’autres communes. Quant à la vidéosurveillance, il a remarqué que l’allée où s’est produit le sinistre mortel du Lignon est «fournie en caméras et l’accès se fait par des badges», et pourtant, l’incendie a eu lieu. «Reliez-les points», a-t-il plaidé.

«On ne veut pas être à Fort Alamo»

Une autre proposition des motionnaires était de fermer la nuit les préaux d’écoles, où l’on «voit des enfants à 23h qui n’ont rien à y faire», a soutenu l’UDC David Noël. Pour lui, cela permettrait au moins de donner les moyens à la police «de sanctionner». Pas une solution pour Yves Magnin du Centre car «c’est repousser le problème ailleurs». Claude Angeloz (Alternative) lui a emboîté le pas: «Pourquoi fermer partout?, a-t-il demandé. On ne veut pas être à Fort Alamo».

Flyer de prévention