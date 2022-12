Session: Pas de présomption d’innocence légale pour les policiers

Les policiers sont de plus en plus confrontés à des délinquants violents qui savent que les agents doivent strictement contrôler l’usage qu’ils font de la force et qu’ils doivent respecter le principe de proportionnalité. Du coup, les agresseurs ne se gênent pas, a expliqué la Genevoise. «Lorsqu’un policier intervient pour mettre fin à une échauffourée, il risque donc de compromettre non seulement sa sécurité, mais il s’expose surtout à des procédures judiciaires interminables», a-t-elle souligné.